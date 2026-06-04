台風6号の影響か 岡山県浅口市寄島町沖に設置されていた「カキ養殖いかだ」が沖合に流出していたのが発見されました。台風6号によって流されたとみられています。 【写真をみる】瀬戸内海「カキ養殖いかだ」が沖合へ流される...台風6号の影響か【水島海上保安部提供】 「何かいかだのようなものが流れている」 水島海上保安部によりますと、きのう（3日）午前9時頃、停泊中の船舶から備讃瀬戸海上交通センターを通じて第