台風6号による強風が影響か 岡山県倉敷市下津井沖の瀬戸内海で作業用フロートが漂流し、海上保安部により回収されました。台風6号による強風により流されたとみられています。 【写真をみる】「無人のボートのようなものが漂流している」台風6号の強風で流されたか【水島海上保安部提供】 無人のボートのようなものが漂流している 水島海上保安部によりますと、きょう（4日）午前6時半ごろ、倉敷市下津井沖