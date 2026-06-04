2028年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』のヒロインが、河合優実に決定した。 参考：見上愛、親友・河合優実との第49回日本アカデミー賞ステージに「胸がいっぱいです」 朝ドラ第118作目となる本作は、日本を代表する歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした、“朝ドラ”史上最も不仲な夫婦の物語。実在の人物を大胆に再構成し、フィクションとして描かれる。家事も育児もせず、奔放で負