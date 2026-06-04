日本を出国する人から一律1,000円を徴収している国際観光旅客税（出国税）が、7月から3,000円に引き上げられる。筆者は2025年だけで20回以上日本に出入国している。オーバーツーリズム対策の重要性は認識しているが、しかし、「出国税」を増税することに意味はない、ナンセンスだと感じている。このコラムでは「出国税」について改めて掘り下げながら、どうあるべきか議論していきたいと思う。国際観光旅客税（出国税）とは2019年