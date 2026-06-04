「ビーレジェンドWPCプロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」エターナルホスピタリティジャパンが展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、Real Styleから、「ビーレジェンドWPCプロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」を発売する。6月9日正午12時から、ビーレジェンド公式オンラインストアやECモールで販売を開始する。「ビーレジェンドWPCプロテイン 鳥貴族監修ミックスジュース風味」は、鳥貴族での楽しい時間を呼び起こすような