「アシウラーク」医療用品メーカーのダイヤ工業は、6月1日から、日本人の約7割が該当するといわれる「足裏のアーチ（土踏まず）の低下」に着目し、毎日の靴下を履き替えるだけで本格的な足裏ケアができる高機能ソックス「アシウラーク」を発売した。「夕方になると足が重く感じる」「立ち仕事で足裏がジンジンする」といった人や、足のトラブルに悩む人の足取りを軽やかに支える。日本人の約7割は、足裏のアーチが低い「ローアーチ