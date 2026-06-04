セイコーグループ（以下、セイコー）は、6月10日の「時の記念日」にちなみ、生活者に時間についての意識や実態を探る調査を2017年から実施し、毎年「セイコー時間白書」として発表している。「人それぞれの豊かな時、自分らしい時間の過ごし方を願う」セイコーの理念に基づき、今回は、タイパ（同調査では、タイパ（タイムパフォーマンス）を生活における時間対効果として定義。時短や効率性のみならず、回答者自身が豊かだと感じ