キーコーヒーは、コーヒー豆の量り売り主体の直営ショップ「CLAVIS COFFEE 岩田屋本店」（福岡県福岡市）を6月3日にリニューアルオープンした。イートインスペースの増設に合わせて、高品質なスぺシャルティコーヒーや、こだわりのスイーツなどをラインアップするほか、コーヒーの香りが楽しめるアロマディスプレイのサービスを提供。新たなコーヒー体験ができる店舗へと生まれ変わった。なお、ショップ名の「CLAVIS」（ラテン語で