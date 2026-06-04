オンワードホールディングスのコーポレートコミュニケーション室は、全国の20代〜70代の男女641名を対象に「猛暑化する梅雨におけるファッションの意識調査」を実施した。その結果、梅雨とファッション意識では今年26年は“防水性”だけでは不足を感じることがわかった。また、汗・湿気・蒸れ対応がレインファッション需要を左右する傾向が明らかになった。今年の梅雨は短期集中型の大雨が予測される（5月13日付けウエザーニュース