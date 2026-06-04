韓国・ソノインターナショナルの子会社ソノホテルズ＆リゾーツアジアは、日本初進出となるホテル「SONO Moon Nagoya（ソノムーン名古屋）」を6月1日に開業した。【写真】韓国「ソノ」ホテルが日本初進出…宿泊客全員に無料のカフェスタイル朝食「SONO Moon Nagoya」は、名古屋駅から徒歩8分という利便性の高い場所に立地する宿泊主体型のライフスタイルホテルとなる。駅前の高層ビルが建ち並ぶ再開発エリアと、柳橋中央市場を