アイリスオーヤマは、断熱材に宇宙服にも使用されるエアロゲル素材を採用し、アウトドアから日常使いまで様々な用途で利用できる「HUGEL（ヒューゲル）エアロゲルソフトクーラーバッグシリーズ」を、6月5日からインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売（6月3日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。近年、地球温暖化などの影響によって猛暑の常態化が進んでおり、昨年は全国における熱