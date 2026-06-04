大阪・関西万博のタイパビリオンの工事を無許可で請け負ったとして、建設業者の共同経営者らが書類送検されました。 建設業法違反の疑いで書類送検されたのは、群馬県高崎市の建設会社「DIO」の共同経営者(59)と代表取締役(33)です。 警察によりますと２人は、必要な建設業許可を得ずに、万博のタイパビリオンの電気設備工事などを約4400万円で請け負った疑いが持たれています。 下請け業者への未払いの相談を受けた大阪府の調