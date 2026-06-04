お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が4日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。厚生労働省が3日公表した人口動態統計（概数）で、2025年に国内で生まれた日本人の子どもの数（出生数）が67万1236人で、過去最少となったことについてコメントした。24年比1万4937人（2・2％）減。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数「合計特殊出生率」は0・01ポイント減の1・14で、最低を更新した。