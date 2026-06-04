記者会見で謝罪し、頭を下げる奈良県立香芝高の吉川紀子校長（手前）ら＝4日午前、奈良市奈良県立香芝高は4日、遅刻や欠席の連絡をした生徒計272人のデータが約2年間、他の生徒から閲覧できる状態になっていたと発表した。記者会見した吉川紀子校長は「本来学校は安心して通える場所であるにもかかわらず、個人情報を漏えいした」と謝罪した。高校によると、現在の3年生が1年だった2024年に教諭が操作を誤り、複数の生徒が実際