auやdocomoやSoftBankなどの各キャリアでは、iPhoneを分割払いで購入して2年後に端末を返却することで、本来であれば支払わなければならない残債を免除できるプランを用意しています。 安い場合だと月1円でiPhoneを持つことができるので、利用している人も多いのではないでしょうか？しかし、制度の変更により、月1円でiPhoneを持つことが難しくなるかもしれません。 本記事では、どうして月1円でiPhoneが持てなくな