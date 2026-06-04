ロッテは4日、6月5日12時00分からマリーンズオンラインストアで「BLACK SUMMER WEEK 2026」と株式会社ロッテのアイスブランドとコラボしたグッズの受注販売を開始することになったと発表した。ロッテのアイスブランドの内、「クーリッシュ」、「爽」、「雪見だいふく」、「スイカバー」のパッケージを西川史礁外野手をはじめとした計20選手の名前を合わせたオリジナルデザインを制作し、フェイスタオルやトートバッグなど計6ア