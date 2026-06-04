60歳で定年退職を迎え、そのまま同じ会社で「再雇用」として働き続ける人は増えています。しかし、再雇用後初めての給与明細を見て、あまりの手取りの少なさに言葉を失う人は少なくありません。 給与が「月18万円」に激減したにもかかわらず、そこから税金や社会保険料が「8万円」も引かれ、手取りが「10万円」になってしまう……なぜそんなことが起きるのでしょうか。本記事では、定年後の再雇用者が直面する「前年所得の