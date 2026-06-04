「年金を払っていないから、老後は子どもに面倒を見てもらうしかない」と親から言われた場合、将来の生活や扶養の問題について不安を感じる人もいるかもしれません。 しかし、日本の年金制度には、配偶者の扶養に入っている専業主婦（主夫）でも年金を受け取れる仕組みがあります。この記事では、専業主婦（主夫）の年金制度の基本や、親子間の扶養義務の範囲について分かりやすく解説します。 第3号被保険者なら自