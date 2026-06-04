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【POP UP PARADE ソニック・ザ・ヘッジホッグ ソニック・ザ・ファイターズ Ver.】 予約期間：6月4日～7月1日 発送：11月予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ソニック・ザ・ヘッジホッグ ソニック・ザ・ファイターズ Ver.」の予約を6月4日から7月1日までグッドスマイルカンパニー公式ショップで