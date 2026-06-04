CORTISが、ライフスタイルと融合した実用的でユニークなアルバムを発売し、注目を集めている。CORTISは最近、グローバルファンプラットフォームWeverseを通じて、2ndミニアルバム『GREENGREEN』の「Blue Lips」リップバームバージョン（Lip Balm ver.）の発売を発表し、話題を集めた。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かすこれは、今回のアルバム収録曲『Blue Lips』から着想を得たもので、実際に使用できる保湿用リップ