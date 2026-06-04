ガールズグループi-dleのミヨンが、黒髪にイメージチェンジした。ミヨンは6月2日、自身のSNSに「好きすぎてたまらない〜（黒髪最高）」というコメントとともに、写真を投稿した。【写真】ミヨン、金髪→黒髪に！公開された写真でミヨンは、これまでの明るい金髪から一転、落ち着いた黒髪姿を披露した。特に目を引くのは、その多彩な魅力だ。横断歩道を背景に愛犬を抱きながら明るく笑う姿からは、ミヨンならではの愛らしさと清純な