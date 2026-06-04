【モデルプレス＝2026/06/04】NHKは2026年6月4日、女優の河合優実が2028年度前期のNHK連続テレビ小説「ほんのモキチ」の主演を務めることを発表。ここでは、河合の略歴をまとめる。【写真】2027年度前期朝ドラ主演女優◆河合優実、2019年デビューで多くの新人賞獲得2000年12月19日生まれ、東京都出身。2019年にドラマ「インハンド」（TBS系）でデビューを果たし、2021年に公開された映画「由宇子の天秤」「サマーフィルムにのって