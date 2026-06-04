俳優イ・サンイが、“特別”に多く“出演”したのには理由があった。イ・サンイは、Disney＋でも配信中のTVINGオリジナルドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』にて、第4中隊の中隊長ファン・ソクホ大尉役を演じ、愉快さからカリスマ性、そして人間味にいたるまで、現実味溢れる人物を表現した。【写真】「イサンイです」タワレコ渋谷店に降臨「特別出演」という枠だが、彼の出演分は主演俳優と同じくらい多く、“特別”にたくさん