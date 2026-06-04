Ｊ１千葉は４日、オンラインで、プレーオフラウンド第２戦の福岡戦（６日・フクアリ）に向けた会見を行った。アウェーで行われた第１戦を２―２で折り返し、ホームで残りの９０分間を戦う。小林慶行監督は「自分たちらしい戦いをして、サポーターに『やっぱこれだよねジェフは』と思ってもらえうような、感謝を伝えられるような試合にしたい」と意気込んだ。次の試合で百年構想リーグの全日程を終える。「苦しい時間が長かっ