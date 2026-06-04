◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の打線が初回からつながった。２回に岡田悠希外野手（２６）の適時二塁打で先制。３回には２点を追加し、なおも２死満塁から山瀬慎之助捕手（２５）が右中間へ走者一掃の適時二塁打を放ち、この回５得点。先発の育成・園田純規投手（２０）も３回まで無失点と好投を続けている。チームは６連勝中で貯金１１と好調。７連勝に向けてリードを広げている。