２０２８年度前期（１１８作目）のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、主演は女優の河合優実、脚本は宮藤官九郎氏が務めることに決まった。タイトルは「ほんのモキチ」。本作の半年前に放送予定である２７年後期の作品は未発表の段階で、異例の制作発表となった。朝ドラは現在、見上愛、上坂樹里がダブルヒロインを務める「風、薫る」を放送中。同年後期は「ブラッサム」（主演・石橋静