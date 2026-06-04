お笑いコンビ・ココリコの田中直樹が４日、東京・渋谷よしもと漫才劇場で行われた「豊かな海をいつまでも。選ぼうＭＳＣラベル」（７月３日まで）キャンペーンオープニングイベントに参加した。持続可能で適切に管理された漁業の普及に努める国際的な非営利団体ＭＳＣ。８日の世界海洋デーに合わせて開催される同キャンペーンは、ＭＳＣ認証を取得したカキ漁を田中が体験した動画の公開、特設サイトでは体験型企画の実施やＸを