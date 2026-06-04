２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、女優・河合優実が主演する「ほんのモキチ」に決まったと発表された。脚本は宮藤官九郎氏。歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。題材となる斎藤茂吉（１８８２〜１９５３）とは―。茂吉は山形県金瓶（かなかめ）村の農家に生まれる。幼少期から優秀で、同郷の斎藤紀一（きいち）の