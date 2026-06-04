福岡市中央区大名の衣料品店に侵入し、現金を盗んだとして、22歳の無職の女が逮捕されました。付近では同様の手口の事件がほかに3件起きていて、警察が関連を調べています。 【合鍵を使って侵入か】 建造物侵入と窃盗の疑いで6月4日に緊急逮捕されたのは、住居不定、無職の吉田はな容疑者（22）です。警察によりますと、吉田容疑者は5月26日午前9時半ごろ、福岡市中央区大名の営業時間外の衣料品店に侵入し、現金およそ9万4000