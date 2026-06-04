「長嶋さんが打たせてくれたと僕は信じてます」巨人の丸佳浩（37）がお立ち台でこう言ってうなずいた。【私が見た長嶋茂雄】クビにした僕に興奮混じりで放った仰天発言巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が、昨年89歳で亡くなってから一周忌となった3日の一戦。3点を追う八回1死満塁で代打を告げられると、フルカウントから完璧に捉えた打球は、右翼後方にある長嶋さんのセコム看板へ吸い寄せられるように右翼席へ。丸は打った瞬間