◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第２日Ｂブロック▽立大１―０早大（４日・神宮）立大が１点を守り切り、早大に勝利した。打線は同点の４回、３者連続四球で１死満塁のチャンスを作り６番・越後駿祐（１年＝関東第一）が中堅への犠飛を放ち先制した。投げては先発の野川拓真（２年＝立教新座）が６回６安打無失点の好投。２番手以降に登板した投手陣も３回を無失点と好リリーフで早大打線を封じた。この日３打数