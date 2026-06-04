「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・投手兼ＤＨ」で投打同時出場し、投げては６回２安打無失点で自身４連勝の６勝目をマーク。打っては４戦連続マルチ安打をマークするなど４打数３安打２四球、１得点。ダイヤモンドバックス全体の安打数＆出塁数を１人で上回る珍事が発生した。現地中継局の「Ｓｐｒｔｓ．ｎｅｔＬＡ」では「Ｈａｐｐｙ＃ＯｈｔａｎｉＤａ