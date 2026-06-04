２０２８年前期のＮＨＫ連続テレビ小説制作・主演発表会見が４日、東京・渋谷の同局で行われた。作品タイトルは「ほんのモキチ」に決定し、脚本家の宮藤官九郎が１３年前期の「あまちゃん」以来、１５年ぶりに朝ドラの作を務める。俳優の河合優実が主演に抜てきされ、日本を代表する歌人・斎藤茂吉の妻である斎藤照子さんを演じる。河合はオーディションではなく、制作側からのオファーを受けて出演を快諾した形。朝ドラへの認