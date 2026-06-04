２０２８年前期のＮＨＫ連続テレビ小説制作・主演発表会見が４日、東京・渋谷の同局で行われた。作品タイトルは「ほんのモキチ」に決定し、脚本家の宮藤官九郎が２０１３年前期の「あまちゃん」以来、１５年ぶりに朝ドラの脚本を担当する。俳優の河合優実が主演を務め、日本を代表する歌人・斎藤茂吉の妻である斎藤照子さんを演じる。朝ドラ側が「優しくて明るくて朝ドラにピッタリ」と思い、宮藤に作を頼んだ。１５年ぶりに朝