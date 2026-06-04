ハイブリッドモデルにも「RS」追加！ホンダは2026年6月4日、5ドアハッチバック「シビック」のマイナーモデルチェンジを発表し、新グレード「e：HEV RS」を追加しました。発売は同年6月5日です。現行シビックは2021年に登場した11代目モデルです。ホンダのクルマづくりの基本である「人中心」の思想をさらに深化させ、爽快な走りと使いやすさを両立したグローバルモデルとして展開されています。【画像】超カッコイイ！ これが