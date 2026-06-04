周りの子どもたちの成長や結果を目にしたとき、自分の子育てを振り返り、不安や後悔が頭をよぎることはありませんか？『子どもの勉強や運動について、後悔しているママはいますか？自分では普通に育ててきたと思っていたのに、周りの子との勉強や運動の差を見て驚くことはない？その差は長年の積み重ねなのかな』才能なのか、それとも環境や親の関わり方なのか。多くのママたちが一度は考えるテーマかもしれません。あれだけか