「家族から借りた5万円が返せない・・・」 【写真を見る】【詳細】家族に借りた5万円を返せず強盗事件をでっち上げ悲しく切ない…警察官109人を巻き込んだ女の短絡的な犯行の全てを裁判記録からひも解く（山形・上山市） その事実から逃れるためだけに強盗被害をでっち上げた女に対し、山形地方裁判所は厳しい指摘とともに執行猶予付きの有罪判決を下しました。 犯行の中身を見て行くと、短絡的でありながら、家族との関りに