県立長崎南高校に、全国の頂点に立った生徒がいます。 射撃部3年 松尾 蒔乃葉選手。 専門は「ビームピストル」です。 ビームピストルは、実弾ではなく赤外線ビームを使って10メートル先の標的を狙い当たった位置で得点を競う競技で、わずかな手のブレも許されない、集中力と精密さが求められます。 松尾選手は競技を始めて２年足らずで、全国の頂点まで上り詰めました。 （松尾 蒔乃葉 選手）