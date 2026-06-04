＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ初日◇4日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇予選＝7431ヤード・パー70＞国内男子メジャーの第1ラウンドが進行している。午後の最終組がティオフした時点で、選手会長の阿久津未来也が5アンダー・単独首位に立っている。【写真】めちゃくちゃターフが飛びました1打差2位タイに出利葉太一郎と坂本雄介。2打差4位タイには岩崎亜久竜、岩田寛、大西魁斗が続いている。昨