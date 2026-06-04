近年、ルームウェアや睡眠時専用の「リカバリーウェア」が、SNSや店頭で大きな注目を集めている。安価なものから専門ブランドまで選択肢も増えているが、そもそもなぜ今、これほどまでに疲労回復への関心が高まっているのだろうか。そこには、現代人が抱える特有の疲れと、シニア層のゴルファーが特に意識すべきリカバリーの重要性がある。ヨガや心身の健康を研究する井上留美子先生の見解を交えながら、その理由を紐解いていく。