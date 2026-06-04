AIサーバーの高性能化で高まる「水晶デバイス」の重要性 AI（人工知能）サーバー、データセンターの高性能化とともに、水晶デバイスへの注目度が急速に高まっている。 その背景には、AIサーバー内で、高速かつ長距離のデータ伝送を実現する光トランシーバの通信速度が向上するにつれて、水晶部品で信号の揺らぎを抑えることが重要になっていることがある。光トラン