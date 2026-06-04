俳優の橋本環奈（27）が、素肌を大胆に見せた最新ショットを披露。「目の保養！」「日焼けした？」など、多くの反響が寄せられている。【映像】橋本環奈、話題になった激変ショットこれまで自身のSNSで、あどけない表情でピースをする幼少期の姿や、家族旅行でうどんを堪能するプライベートショットなどを公開してきた橋本。2026年3月にはXで、主演を務めたフジテレビ系ドラマ『ヤンドク！』のオフショットを投稿。金髪にピ