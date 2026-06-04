女優・河合優実（25）が、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）のヒロインに抜てきされた。河合は前作「あんぱん」のヒロインオーディションの最終に残っていただけに、満を持してのヒロイン抜てきとなった。演じるのは、歌人・斎藤茂吉の妻・輝子をモデルとしたテル子。朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語となる。タイトルは「ほんのモキチ」。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以