将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。タイトル戦初登場の服部七段だが、盤外で見せる独特のルーティンにファンの視線が釘付けとなっている。【映像】服部七段、まさかの“アイテム使用”の瞬間今期が自身初のタイトル挑戦となる服部七段。最高峰の大舞台でどのよ