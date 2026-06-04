鹿児島県警によりますと、4日午前11時すぎ、姶良市加治木町西別府の県道40号・伊集院蒲生溝辺線で、乗用車同士が正面衝突しました。 数人がけがをしましたが、いずれも命に別状はないということです。 事故処理のため、現場周辺は上下線で通行止めとなっていましたが、午後1時19分に規制は解除されました。 ・ ・ ・