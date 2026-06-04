新見高校出身阿曽慣太投手 岡山市は4日、男子ソフトボールの阿曽慣太選手（平林金属所属）に、人見絹江スポーツ顕彰の「特別スポーツ栄誉賞」を贈ることを発表しました。 阿曽選手は岡山県新見市出身で、4月25日から5月3日までコロンビアで開かれた「WBSC U23 男子ソフトボールワールドカップ シンセレホ2026」に出場し、日本代表チームの優勝に貢献しました。 岡山市人見絹江ス