ドル円159.61円まで下落、日銀6月利上げ検討、年内追加利上げの可能性も 日銀は今月の会合で1%への利上げを検討している。また、年内の追加利上げの可能性もある。関係者の話としてブルームバーグが報じている。ただ、一部委員から利上げに反対する意見も出る可能性がある。 利上げ観測の高まりを受け円が一時上昇、ドル円は160円ちょうど付近から159.61円に急落する場面があった。ただ、今月の利上げはほぼ織り