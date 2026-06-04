日銀報道も円買い続かず、今月利上げほぼ織り込み済みドル円159.80円台 日銀報道を受け一時円が上昇する場面があったが、買いは続かず。ドル円は160円ちょうど付近から一時159.61円まで40銭ほど急落した。ただ、すぐに159.90円手前まで戻している。 日銀が今月の会合で1%への利上げを検討していると関係者の話としてブルームバーグが報じた。連続的な利上げが必要とは判断していないものの、物価上振れリスク