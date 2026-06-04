2.1ch/2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー ゲオストアは、ゲオ限定のサウンドバー「2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー(GRJID-2.1BTSPK90W)」と「2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー(GRJID-2.2BTSPK100W)」を発売した。ECのサイトのゲオオンラインストア、および全国のゲオショップの対象店舗にて順次販売を開始する。価格は2.1chモデルが8,778円、2.