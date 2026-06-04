◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続の複数安打となる４打数３安打、２四球をマークし、チームの快勝に貢献した。ドジャースはブレー